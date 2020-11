Volley A2, Castellana Grotte vola in classifica grazie ai muri del gigante Patriarca

Un’ultima domenica dalle prospettive differenti per i due molisani impegnati in serie A2, entrambi scesi in campo tra i pochi match disputatisi nel weekend sotto rete a causa, anche in questo caso, delle diverse positività emerse nei gruppi squadra.

Con tanto di ribalta di diretta televisiva su RaiSport, il centrale agnonese Stefano Patriarca e la sua Castellana Grotte si sono imposti per 3-2 a Brescia sui padroni di casa. Nel sestetto di Gulinelli grande prova per il giocatore altomolisano che ha messo a segno ben diciotto punti, di cui dieci in attacco (50% di positività a rete su venti palloni serviti da Garnica) e ben otto muri (record stagionale di categoria) dei quattordici complessivi dei suoi, tanto da ricevere i complimenti in diretta dal mitico Andrea Lucchetta anche su un primo tempo (con palla sette) particolarmente complicato servitogli da Garnica.

Nelle tre gare disputate questa ha rappresentato l’high per l’altomolisano che alla prima ed alla seconda giornata (alla terza il match dei pugliesi è stato rinviato a causa del Covid-19) aveva messo a segno rispettivamente cinque e sei punti. Quinto a quattro punti con il suo team (dove figura anche un altro giocatore ben conosciuto agli sportivi molisani come l’ex Isernia Mattia Rosso), sabato sera alle 20.30, tra le mura amiche del Pala167, l’agnonese è atteso al confronto contro il campobassano Marco Santucci, libero di un Lagonegro sinora in forte difficoltà con un solo punto in classifica, in virtù di quattro sconfitte.

Il punto, per i lucani, era arrivato a Siena nel terzo turno. Domenica, invece, tra le mura amiche c’è stata una sconfitta per 3-0 contro Cantù. Santucci, nella circostanza, ha ricevuto trenta palloni con una percentuale del 40% di perfezione e del 65 di positività. (articolo tratto da PrimopianoMolise)