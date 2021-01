Randagismo e tutela amici a 4 zampe, ad Agnone nasce associazione di volontari

Tutela, recupero degli animali e attività di prevenzione al randagismo. Con questo scopo nasce ad Agnone l’associazione di volontari Sama, acronimo di “Salviamo anime mica animali”, che si occuperà di combattere il fenomeno del randagismo, nonché prendersi cura e dare un rifugio agli amici a quattro zampe maltrattati e abbandonati. Il sodalizio, senza scopo di lucro, come prevede lo statuto, nasce dall’idea di alcuni animalisti che in futuro intendono realizzare uno o più rifugi da gestire direttamente o in convenzione con altri enti quali ad esempio il Comune o altre associazioni.

Tra le iniziative da mettere in campo quella di promuovere la pratica della sterilizzazione quale mezzo per arginare il fenomeno del randagismo molto diffuso anche in alto Molise. Solo qualche anno fa il Comune di Agnone spendeva circa 70mila euro per assicurare gli animali abbandonati al canile di Capriati al Volturno, in provincia di Caserta. Nel frattempo i promotori del progetto che hanno una sede legale in via Giuseppe Nicola D’Agnillo, lanciano un appello a chiunque intende collaborare perché sono convinti che “la grandezza di un popolo – come asseriva Mahatma Gandhi – ed il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta i suoi animali”.