Rapina al supermercato, donna tossicodipendente in manette

La Polizia di Stato è intervenuta in via Tiburtina a Pescara, per segnalazione al 113 di rapina in un supermercato. Gli agenti della Squadra Volante hanno subito bloccato una donna che stava scappando, identificata per D.R.P., 45enne tossicodipendente e con precedenti per reati contro il patrimonio. Pochi minuti prima, aveva nascosto all’interno della propria borsa diversi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale trafugati nel supermercato e aveva superato le casse pagando soltanto una bottiglietta di acqua. Scoperta da due dipendenti, la donna li aveva aggrediti colpendoli con pugni al volto e minacciandoli di ritorsioni qualora non l’avessero lasciata andare. Per agevolare la sua fuga, due persone, probabilmente straniere, sopraggiunte con un’auto, si erano scagliate contro i dipendenti del supermercato, allontanandosi subito dopo. Bloccata dagli agenti della Volante, D.R.P. ha reagito con calci e pugni anche contro di loro: pertanto è stata arrestata per rapina e resistenza a P.U. e posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

