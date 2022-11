Rapino esulta: “L’abete bianco di Agnone è salvo”. Monaco: “Trovata un’altra soluzione”

Il Comune di Rosello (Ch) ha rinunciato al taglio dell’abete bianco secolare di Monte Castel Barone (Agnone). E’ quanto scrive Dario Rapino, giornalista e fotografo che sin dalle prime battute si era opposto al taglio. Ora l’esemplare di abete che svetterà in Piazza San Pietro nel periodo di Natale, arriverà da Palena (Ch) dove sarà prelevato da un vivaio.

“La vicenda si conclude con uno storico, emozionante esito – rimarca Rapino -. Aver salvato un albero così importante è motivo di grande gioia, seppure un po’ offuscato dal ripetersi di una tradizione tribale a cui prima o poi bisognerà porre fine”.

“Avevamo deciso di procedere al taglio di un abete bianco in quella zona assieme al Comune di Agnone, perché quell’area è zona taglio – ha detto all’Adnkronos Alessio Monaco, sindaco di Rosello – Lì, che non è area tutelata, sono in atto tagli da tempo. In ogni caso – prosegue – abbiamo le autorizzazioni per tagliare in Abruzzo e, quindi, si è trovata un’altra soluzione nei nostri vivai regionali, dove ci sono abeti anche da 25 a 35 metri”.