Record di presenze per la “Festa dei Fuochi Rituali” di Agnone: tutto esaurito nelle strutture ricettive

Una terza edizione da record per la “Festa dei Fuochi Rituali” di Agnone. Ieri sera, nel centro altomolisano, si è registrato il maggior numero di presenze di sempre per la manifestazione che riunisce nel segno delle fiamme le tradizioni di diversi Comuni. Dati positivi anche per le strutture ricettive e i ristoranti con prenotazioni da tutto esaurito.

Nel suo discorso ad apertura della manifestazione, il sindaco Daniele Saia ha ringraziato i suoi colleghi primi cittadini per il grande spirito di collaborazione e ha lanciato delle sfide per il futuro: «La Festa dei Fuochi Rituali – ha detto – è un evento ormai irrinunciabile per il mese del fuoco di Agnone. Siamo stati capaci di fare rete e non è una cosa scontata. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di far partecipare almeno un rito del fuoco per ogni regione italiana. Intanto – ha concluso – lavoriamo tutti insieme per far riconoscere i riti cerimoniali del fuoco come patrimonio UNESCO».

Soddisfazione anche da parte delle delegazioni degli altri 21 centri partecipanti che hanno potuto promuovere le loro tradizioni in una serata di fascino e magia. L’evento è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Comune di Agnone, la Pro Loco guidata dalla presidente Ilaria Di Somma e l’associazione “La ‘Ndocciata” unita attorno alla figura del presidente Giuseppe Marinelli.

E ora si guarda già al prossimo grande evento in programma: la ‘Ndocciata del 14 dicembre 2024 prevista per le ore 18.