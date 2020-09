Reddito cittadinanza, molisano furbetto nella rete della Finanza

(ANSA) – CAMPOBASSO, 25 SET – Ha beneficiato del Reddito di cittadinanza (RdC) non avendone i requisiti. Il furbetto, un cittadino italiano, è stato scovato dalla Guardia di Finanza di Campobasso al termine di una indagine coordinata dalla locale Procura. Si tratta di un cittadino italiano. È stato accertato che sulla base di false dichiarazioni in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, aveva indebitamente beneficiato del reddito per un importo di 7 mila euro. Il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo delle somme illecitamente ottenute e della carta Postamat che abilita al prelievo del denaro accreditato. “Il sequestro preventivo disposto sui beni nella disponibilità dell’indagato – spiega il capo della Procura di Campobasso, Nicola D’Angelo – si inserisce nel contesto delle linee di intervento di questa Procura volte alla repressione dei reati da realizzarsi, non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto”. (ANSA).

