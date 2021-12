Regional Energy Efficiency Hub Plus, Agnone verso edifici pubblici a “zero energia”

«L’efficientamento energetico degli edifici pubblici è uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale di Agnone si prefigge attraverso una serie di iniziative e interventi volti a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e formare nuove generazioni più attente all’ambiente e alla qualità della vita».

Queste le parole del sindaco Daniele Saia che, accompagnato dal segretario generale Maria Teresa Miraldi e dal responsabile del progetto Ettore Fiorito, ha partecipato, nei giorni scorsi, allo Smart City Open Innovation Forum di Tirana. L’iniziativa è stata organizzata dal Barleti Institute in qualità di capofila del progetto REEHUB Plus, cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale IPA CBC Italia, Albania e Montenegro. Presenti oltre agli altri partner di progetto, quali il Ministero dell’Infrastrutture ed Energia Albanese, Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia della Regione Puglia – Facoltà di architettura dell’Università del Montenegro, esperti del settore, decisori politici e stakholders.

«Il progetto “Regional Energy Efficiency Hub Plus” – spiegano dalla delegazione che ha preso parte ai lavori – si prefigge lo scopo di migliorare le performance energetiche degli edifici pubblici e costruire e promuove sui territori le buone pratiche in campo di efficientamento energetico, mettendo a disposizione degli operatori di settore, formazione sul tema, strumenti tecnici e linee guida per l’audit energetico, nonché esempi su come i cittadini possano contribuire alla crescita sostenibile, in linea con i principi dell’economia circolare. Il risultato atteso è il passaggio dai vecchi edifici ad edifici a bassa o zero energia».