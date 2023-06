Regionali, anche Poggio Sannita ha il suo candidato

Non ci sono solo Agnone e Capracotta che “rischiano” di eleggere un consigliere regionale, ma anche la piccola comunità di Poggio Sannita. Nella lunga lista di candidati alle prossime elezioni regionali c’è infatti anche Domenico Palomba, “caccavonese” doc, residente proprio a Poggio Sannita. Per una mera svista il suo nome non è stato inserito tra quello dei candidati locali alla carica di consigliere regionale. Palomba è candidato nella lista “Alternativa Progressista”, l’alleanza composta da Europa Verde, Sinistra Italiana e Movimento Equità Territoriale. Domenico Palomba, nato a Poggio Sannita nel 1966, vive e lavora in paese.

Maturità scientifica conseguita presso il liceo “Giovanni Paolo I°” di Agnone con successivi studi di Giurisprudenza presso “La Sapienza” in Roma. Attualmente è apicoltore e produttore di olio. Ha una formazione da “Esperto di itinerari turistici di arte e di fede” e preparatore per “Volontari del Giubileo del 2000”; negli anni duemila è stato ristoratore nella capitale e dal 2019 ha fatto rientro in paese cui da sempre è legatissimo. La sua innata passione per la politica è iniziata con una militanza nel PCI, seguita con l’incarico di segretario della locale sezione PDS negli anni ’90; è stato assessore alla cultura di Poggio Sannita dal 2008 al 2013, con il sindaco Tonino Palomba. Ha avuto ruoli dirigenziali all’interno dell’associazione calcio Poggio Sannita e della Pro Loco “C. De Horatiis”.