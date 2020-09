Regionali, Cerroni: «Il PD si conferma come insostituibile perno»

«È stata una tornata elettorale molto difficile: era necessario fare scelte coraggiose e i nostri alleati a livello nazionale sono purtroppo spesso stati più un ostacolo che un sostegno per affermare i nostri valori e sconfiggere chi alimenta odio e paura. Qualcuno forse desiderava un Partito Democratico ammaccato e indebolito: invece il PD va bene e si conferma come insostituibile perno per portare avanti una idea di società più eguale e inclusiva».

E’ il commento a caldo, dopo le prime proiezioni dei dati elettorali, di Caterina Cerroni, segretario nazionale dei Giovani democratici.

«È da attendere naturalmente l’esito finale e ogni valutazione dovrà tenere conto di personalità e contesti diversi, – continua l’esponente politica agnonese – ma c’è un dato complessivo indubbiamente positivo rispetto ai tanti timori precedenti il voto. Questo risultato carica il PD di maggiori responsabilità sull’urgenza di riforme istituzionali incisive, sulla necessità di rilanciare l’iniziativa del governo, sull’opportunità da cogliere del Recovery Fund, sull’obbligo di interpretare richieste e aspettative che non riusciamo ancora a rappresentare. I Giovani Democratici ci sono, vogliono tornare protagonisti nelle sfide più grandi e già adesso danno un contributo eccezionale, garantendo impegno, passione, sogni, in tantissimi territori».