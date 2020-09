Branco di lupi filmato alle porte di San Pietro Avellana

Un branco di lupi, quattro esemplari, è stato filmato questa mattina in una località alle porte di San Pietro Avellana, non molto distante dall’abitato. La presenza del predatore in Alto Molise non è certo una novità, ma l’avvistamento di un branco in pieno giorno è comunque un avvenimento singolare.

Una notizia sicuramente positiva dal punto di vista ambientale e della biodiversità, che però preoccupa gli allevatori di zona. Si ricorda, infine, che il lupo è una specie particolarmente protetta, nonostante la sua presenza sul territorio sia ormai divenuta piuttosto consistente negli ultimi anni, complice anche la proliferazione incontrollata della principale risorsa di cibo per il predatore: il cinghiale.

Ringraziamo l’amico lettore Paolo per aver inviato il video alla nostra redazione.