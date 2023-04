Regionali, don Francesco Martino: “Per far ripartire il Molise serve un presidente capace e con visione programmatica”

Endorsement per Andrea Greco di don Francesco Martino, parroco di Belmonte del Sannio, ex cappellano dell’ospedale Caracciolo di Agnone, profondo conoscitore del settore sanità in Molise, da sempre in prima linea nelle battaglie per le aree interne.

Il movimento ‘Molise Domani’ propone la figura del giornalista Domenico Iannacone, una figura sicuramente degna, ma totalmente a digiuno di esperienza amministrativa, politica e di conoscenza della macchina regionale – esordisce il prelato -. In una situazione in cui c’è da affrontare un deficit di 137 milioni di euro; un quadro regionale di emergenza in sanità; una situazione disastrata dell’amministrazione regionale, reputo velleitaria l’indicazione di una figura inesperta, che impiegherà minimo due anni per ambientarsi e capire le dinamiche amministrative, con il conseguente tracollo della Regione Molise verso la naturale estinzione.

Oggi, il problema – aggiunge don Francesco Martino – non è porre sul tavolo un nome-immagine, ma un presidente competente, capace, conoscitore di tutta la macchina regionale, esperto in managment sanitario, capace di imprimere una direzione politica di salvaguardia sociale e di ricostruzione della macchina amministrativa regionale per farla ripartire (vedi il potenziamento della Centrale Unica di Committenza, assunzione di professionisti e tecnici presso gli assessorati regionali ridotti all’osso come personale, ed altro ancora) con una chiara visione di programmazione.

Il presidente – conclude il parroco – può essere solo un politico capace e preparato per un governo di “salute pubblica”. E sul tavolo, in realtà, ce ne sono solo pochi. Un nome su tutti quello del capogruppo del M5S, Andrea Greco. Sarebbe ora di una decisione coraggiosa per il bene comune.