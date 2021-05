Regione Molise da chiudere, non perché lo dice Patriciello: l’Eco torna in edicola

La fotografia di una Regione ‘malata’ di debiti la cui classe politica è incapace di progettare il futuro mentre il calo demografico la travolge come un tsunami.

E’ il principale tema trattato dal mensile l’Eco de l’Alto Molise – Vastese da oggi disponibile nelle edicole cittadine.

Il nuovo numero offre numerosi approfondimenti che vanno dalla campagna di vaccinazione, al ‘caso’ Pasquale Mario, l’orologiaio giramondo che nel ‘900, a sue spese, voleva realizzare un ospedale ad Agnone.

Ed ancora, il grande slancio di generosità del maestro Ruggiero Di Lollo che mette a disposizione cinque opere d’arte per finanziare le attività della testata, da 40 anni voce libera del territorio.

Ma non è tutto, perché nelle 12 pagine troverete tante curiosità e storie interessanti come quella di Bruno D’Agnillo, guarito dal Covid e Andrei Razvan Botusan, il giovane pediatra venuto dall’Est, innamoratosi di Agnone e del Molise.

