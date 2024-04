Riabilitazione, il centro ‘Paola Pavone’ di Salcito celebra dieci anni di attività

Il Centro di Alta Riabilitazione ‘Paola Pavone’ raggiunge i dieci anni di attività. Un percorso che parte da lontano e che arriva a far parte del Network di Ricerca Neuromed.

Per l’occasione l’I.R.C.C.S. Neuromed, insieme alla Fondazione Paola Pavone, ha inteso promuovere una serata di condivisione prevista per venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 17.30 a Salcito, in contrada Macchie.

Monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento, officerà la santa messa nella cappella del Centro di Riabilitazione Pavone; successivamente previsti i saluti dei vertici I.R.C.C.S. Neuromed e del Cda Fondazione Paola Pavone, nonché del sindaco di Salcito, Giovanni Galli.

“L’I.R.C.C.S. Neuromed, prendendo in eredità il progetto umano della famiglia Pavone, ha voluto fortemente sostenere e credere nelle grandi potenzialità in questa struttura in provincia di Campobasso che si affaccia anche al basso Molise – si legge in una nota -. Il tutto migliorando e affinando l’approccio al paziente, e alla sua famiglia, in un’ottica multidisciplinare e garantendo un fattivo supporto alle esigenze riabilitative del Sistema sanitario regionale. La presa in carico globale del paziente rappresenta un aspetto cardine della Medicina Riabilitativa contemporanea cui l’Istituto tende dal punto di vista assistenziale. Si è passati da una visione prevalentemente legata all’esercizio riabilitativo, alla possibilità di vedere il paziente nella sua complessità e globalità. Questo innovativo approccio riabilitativo – conclude la nota – è garantito dalla coesione, integrazione e profonda collaborazione di un gruppo di professionisti preparati: il team riabilitativo multidisciplinare. Il Centro di alta riabilitazione ‘Paola Pavone’ di Salcito insieme all’Istituto Neuromed fa di questo aspetto l’obiettivo cardine della propria attività”.