Ricovero per cani senza autorizzazione e sul demanio, un denunciato in Alto Molise

I Carabinieri Forestali della stazione di Carovilli hanno deferito all’Autorità giudiziaria di Isernia un cittadino dell’Alto Molise per aver realizzato manufatti per ricovero cani in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizie, tra l’altro in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza della prevista denuncia dei lavori in zona sismica. I militari, tra l’altro, hanno accertato che i manufatti sono stati realizzati su un terreno demaniale, non di proprietà, e pertanto hanno contestato al responsabile anche l’occupazione di suolo pubblico. L’uomo, un noto imprenditore di zona nonché appassionato cacciatore, rischia la reclusione fino a due anni o la multa da 103 euro a 1.032 euro.

