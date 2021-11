Calcio, Olympia Agnonese show in attesa della super sfida di Termoli

Un’Olympia straripante abbatte il Campodipietra e si riprende la seconda posizione in classifica. Il tutto in attesa della super sfida di sabato prossimo al ‘Cannarsa’ contro la capolista Termoli. Al ‘Civitelle’ marcano il cartellino Antonelli (doppietta) e l’italo – brasiliano Barbieri che con un cucchiaio delizia il pubblico presente. Assente Dembelè (squalificato), la terribile band di Michele D’Ambrosio dà prova di forza e voglia di continuare l’inseguimento agli adriatici vincenti a Bojano (0-3). I quattro punti di ritardo sui giallorossi restano colmabili a patto di mettere in campo quanto fatto vedere nel pomeriggio contro una signora squadra come quella allenata da Cordone, che nei quarti di finale di Coppa Italia, ha dato una severa lezione proprio al Termoli (3-0).

Tutti i risultati dell’undicesima giornata: Altilia – Ururi 0-4; Bojano – Termoli 0-3; Castel di Sangro – Isernia 1-3; Cliternina – Guglionesi 1-0; Agnonese – Campodipietra 3-0; Pietramontecorvino – Venafro 0-2. Giocate sabato: Campobasso 1919-Volturnia 2-0; Sesto Campano- Gambatesa 3-0.

La nuova classifica: Termoli 31, Agnonese 27, Campodipietra 25, Isernia 23, Venafro 22, Ururi 21, Guglionesi, Sesto Campano 15, Bojano 13, Pietramontecorvino, Campobasso 1919 12, Castel di Sangro 9, Cliternina 8, Gambatesa, Volturnia 7, Altilia 3.