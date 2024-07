Rifiuti abbandonati, Saia promette l’installazione di fototrappole e tolleranza zero per i trasgressori

Fototrappole per incastrare quanti abbandonano rifiuti in città e nell’agro. Un fenomeno mai debellato ad Agnone dove il primo cittadino, Daniele Saia, tramite facebook, annuncia tolleranza zero nei confronti di veri e propri trogloditi che non hanno rispetto per la natura e non conoscono il senso civico. Nel postare sul proprio profilo social immagini di buste stracolme di immondizia lasciate in luoghi pubblici frequentati da famiglie e bambini, il sindaco della cittadina scrive: “Vi sembra normale quello che vedete nelle foto? Questi sono atti di inciviltà pura che fanno male ad Agnone. Voglio ricordare a chiunque sia il responsabile di questi scempi che l’abbandono di rifiuti è reato. Non possiamo tollerare eventi del genere, per questo stiamo per installare delle fototrappole che consentiranno di individuare facilmente gli autori di questi atti”.

A riguardo va detto che con l’entrata in vigore della legge 137/2023 l’abbandono dei rifiuti prevede l’applicazione di una sanzione penale di natura pecuniaria, e non più di una sanzione amministrativa. Poi Saia invita l’intera cittadinanza a rispettare le regole, in particolare ad avere atteggiamenti che possano insegnare alle giovani generazioni il rispetto di ciò che li circonda.

“Il discorso va oltre la pena pecuniaria – aggiunge il numero uno di Palazzo San Francesco – È una questione morale. Quale futuro intendiamo lasciare ai nostri figli se non pratichiamo uno stile di vita sostenibile? Tra l’altro la raccolta differenziata ad Agnone viene effettuata porta a porta, non è richiesto nessuno sforzo particolare ai cittadini nel conferire i rifiuti. Vi invito a riflettere su questo punto e a rispettare le regole. Lo stesso discorso vale anche per i giochi che vengono spesso danneggiati nelle ville dedicate ai bambini. Il rispetto per la comunità deve venire prima di ogni cosa”.

Oltre alla raccolta differenziata porta a porta, va ricordato come il Comune altomolisano è dotato, in località Croce Sant’Angelo, sulla provinciale in direzione per Belmonte del Sannio, di un centro di raccolta dove il mercoledì (14,30 – 16,30) e il sabato (9-12) si possono conferire rifiuti ingombranti quali mobili, materiali ferrosi e plastici, elettrodomestici, sfalci di erba e tutti quei rifiuti che non è possibile conferire con il porta a porta.