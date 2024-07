Tradizioni, trasferta oltralpe per il ‘Gruppo Folklorico Agnone’: sarà di scena in Francia

Il “Gruppo Folklorico Agnone”, capitanato da Tonino Verdile, sarà impegnato a rappresentare l’Italia nella città di Fréjus, affacciata sulla Costa Azzurra, tra Cannes e Saint Tropez, in occasione della tradizionale Festa dell’Uva del “Miougrano de Frejus”. L’appuntamento è fissato dal 1° al 4 agosto. “Il nostro carillon di campane delle Pontificia Fonderia Marinelli – rimarca alla vigilia della partenza il capo delegazione, Verdile -, unito agli strumenti alla nostra tradizione musicale, porteranno oltralpe la gioia e l’entusiasmo della gente molisana fiera ed orgogliosa dell’appartenenza”.

Le esibizioni dei vari gruppi partecipanti al festival si svolgeranno nel centro storico di Frejus la cui peculiarità è caratterizzata da ritrovamenti risalenti all’Impero romano dove i coloni portarono la coltivazione della vite perché baciata da un ottimo clima. Inoltre presenti importanti opere di architettura come la cattedrale e le case colorate in stile provenzale che accoglie turisti e bagnanti provenienti da ogni parte del mondo. In questo luogo il “Gruppo Folklorico Agnone” è chiamato a far conoscere le antiche tradizioni sannite. A distanza di cinque giorni (9 agosto) la compagine accoglierà nella cittadina delle campane i sodalizi che hanno aderito al festival nazionale del folklore.