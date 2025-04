“Riflessi femminili”: la mostra fotografica dell’artista Giovanni Iovacchini

L’universo evocativo e potente delle donne, raccontato attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. Sarà inaugurata martedì 6 maggio a L’Aquila, la mostra “Riflessi femminili”, realizzata dall’artista Giovanni Iovacchini. L’evento si terrà presso il ristorante Lo Scalco, in via Minicuccio D’Ugolino 2, L’Aquila, alle 17.30.

“Riflessi femminili” è un progetto artistico che esplora le molteplici sfaccettature della femminilità attraverso l’obiettivo di Iovacchini, fotografo noto per la sua capacità di catturare emozioni e storie attraverso immagini evocative e potenti. La mostra presenta una selezione di opere che celebrano la complessità interiore delle donne, riflettendo la loro forza, e allo stesso tempo la loro vulnerabilità e resilienza.

L’esposizione si inserisce in un percorso che ha già toccato le città di Pescara, Foggia e Cugnoli (Pe) con un notevole successo di pubblico e di critica. Le fotografie in mostra raccontano storie di vita quotidiana, esperienze personali e momenti di intimità che invitano lo spettatore a una profonda riflessione sulla condizione femminile nel contesto contemporaneo.

L’inaugurazione della mostra sarà un’occasione unica per incontrare l’artista e approfondire il significato delle sue opere. I visitatori avranno la possibilità di partecipare a un momento di dialogo e di condivisione. La prospettiva di Iovacchini si distingue per la sua sensibilità e per la ricerca di una narrazione visiva che va oltre l’immagine, facendo emergere il vissuto e le emozioni delle protagoniste ritratte.

La mostra sarà fruibile negli orari di apertura del ristorante Lo Scalco dell’Aquila in un palazzo del XVI secolo, un ambiente accogliente e stimolante che si presta perfettamente all’esperienza artistica.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 30 maggio.