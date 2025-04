Formazione: abbinamento cibo-vino suggerito dai sommelier professionisti all’Alberghiero di Agnone

La Delegazione di Isernia dell’Accademia Italiana della Cucina (AIC) e quella dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) hanno avviato una proficua collaborazione per promuovere la cultura enogastronomica del Molise e offrire percorsi formativi di qualità alle nuove generazioni.

Le due autorevoli associazioni, entrambe profondamente radicate nel tessuto culturale e sociale del territorio, hanno unito le proprie forze e competenze in progetti educativi mirati, confermando il loro costante impegno per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico molisano e per la formazione delle nuove generazioni.

Due le iniziative che hanno concretizzato questa sinergia. La prima si è svolta presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro, dove gli alunni sono stati coinvolti dall’AIC in un progetto educativo sull’Olio di Venafro. L’AIS ha guidato i bambini in attività sensoriali mirate, integrando l’approfondimento storico-culturale promosso dall’AIC, per sviluppare consapevolezza e apprezzamento del gusto.

Parallelamente, le due associazioni hanno collaborato con l’Istituto Alberghiero “San Francesco Caracciolo” di Agnone, preparando gli studenti alla IV edizione del “Premio Cinone”, concorso gastronomico sostenuto dall’AIC. Grazie al supporto dell’AIS, la preparazione degli allievi è stata arricchita con competenze legate all’enologia e all’abbinamento cibo-vino.



AIC e AIS condividono l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica molisana come leva culturale, formativa ed economica, incentivando i giovani a costruire il proprio futuro professionale nella regione.