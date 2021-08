Nel pomeriggio una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta in una via cittadina della periferia di Bojano (CB) per l’estinzione di un incendio avvenuto ai danni di un rimorchio. Le operazioni di bonifica e sgombero dell’area sono andate avanti fino a tarda serata. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici.

