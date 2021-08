Scontro tra furgoni, feriti i due uomini alla guida: sul posto la Polizia

Stamane al km 209.300 della SS17, sul territorio di Bojano (CB), due furgoni si sono scontrati per cause non ancora accertate dai locali Carabinieri. L’impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei due veicoli. Lievi le ferite per i due conducenti, diagnosticate da personale 118 intervenuto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso.



Sempre in mattinata personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Santa Croce è stato impegnato a circoscrivere un incendio che ha costretto, per ragioni di sicurezza, alla chiusura al transito della linea ferroviaria e di un tratto stradale a nord di Termoli. Sul posto una volante della Polizia e personale volontario.