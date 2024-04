“Rintocchi di pace”, la rassegna per il centenario del titolo pontificio alla Fonderia Marinelli

Il Comune di Agnone presenta la rassegna “Rintocchi di pace”, in programma il 4 e 5 maggio per celebrare la tradizione campanaria agnonese. Nel centenario dalla concessione del titolo pontificio alla storica Fonderia Marinelli, le campane torneranno a risuonare lungo il corso cittadino con eventi musicali e culturali.

Venerdì 4 e sabato 5 maggio, “campanili” sonori verranno installati nei principali luoghi di interesse per far vivere ai visitatori un’esperienza unica a contatto con il nostro stimato patrimonio.

Nel dettaglio, il programma prevede:

Concerti dell’Orchestra Sinfonica del Molise diretta dal M° Giulio Costanzo, mostra della campana del Giubileo 2025 presso la Fonderia Marinelli, apertura straordinaria di alcuni campanili storici, eventi di valorizzazione delle eccellenze agnonesi.

«Se pensi ad Agnone non puoi non pensare alle campane. – spiega il sindaco Daniele Saia – E noi le celebreremo il 4 e 5 maggio con “Rintocchi di pace”, una rassegna di eventi ricca di emozioni che abbiamo presentato giorni fa a Campobasso. Iniziative che esalteranno la natura più autentica della nostra città e che attireranno numerosi turisti. Un modo per festeggiare anche un momento storico: il centenario dalla concessione del titolo pontificio alla Fonderia Marinelli».