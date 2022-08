Riparte il disco rotto delle sorgenti in secca: scatta il razionamento idrico ad Agnone

«Informiamo la cittadinanza che oggi, dalle ore 15 alle 18, e nelle ore notturne dalla mezzanotte alle ore 6 sarà sospesa l’erogazione idrica a causa della diminuzione della portata dovuta allo scarso approvvigionamento dell’acqua dalle sorgenti. Si comunica inoltre che durante le ore successive al ripristino l’erogazione potrebbe essere carente».

E’ l’annuncio inviato ai concittadini dal Municipio di Agnone. E ancora: «A causa dell’emergenza idrica in atto negli ultimi giorni si invita la cittadinanza ad un utilizzo razionale dell’acqua. In caso di emergenze, in particolare per le attività commerciali, si può contattare il delegato comunale alla Protezione civile Mario Petrecca al numero 335 8276609».