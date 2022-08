Protezione civile: presentato il treno-ambulanza. Marsilio: «Il nostro modello potrà essere replicato in tutta Italia»

È stato presentato, questa mattina, a Lanciano, nell’officina ferroviaria di Torre della Madonna, il treno ambulanza della Tua. Si tratta di un convoglio pronto a trasformarsi in uno strumento di supporto in caso di maxi-emergenze come in occasione dell’evento del Jova beach party, in programma domani, venerdì 19 e dopodomani, sabato 20, sul lungomare di Vasto.

Il progetto si è realizzato grazie ad una sinergia tra Regione Abruzzo, Tua, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, 118 e Protezione civile regionale.

«Essersi impegnati per realizzare un qualcosa che da domani potrà diventare anche un modello replicabile in tutta Italia – ha esordito il presidente Marsilio – rappresenta un motivo d’orgoglio per l’intero sistema Abruzzo. Ringrazio anche RFI per la disponibilità a lasciare le tracce per consentire il passaggio sui binari del treno ambulanza. Si tratta, in buona sostanza, -ha proseguito il Presidente – di un meccanismo che consentirà di abbattere i tempi di percorrenza sia nel trasferire le persone che dovessero averne bisogno sia per aumentare considerevolmente le unità di personale sanitario necessarie per un assistenza ottimale».

Il convoglio della società dei trasporti abruzzese è stato trasformato in un presidio di pronto soccorso mobile in grado di offrire diverse soluzioni sanitarie e, in caso di necessità, di mettersi in movimento, con marcia privilegiata, sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per raggiungere da Vasto gli ospedali di Ortona e Pescara rispettivamente in 15 e 25 minuti.

«Credo- ha sottolineato Marsilio – che vada anche riconosciuto il contributo determinante dato dalla Regione Abruzzo nella soluzione di un problema non semplice legato all’organizzazione di un grande evento come il Jova beach party che si terrà a Vasto. Puntiamo molto sui grandi eventi – ha continuato – e stiamo lavorando affinché l’Abruzzo sia preparato e strutturato per affrontarli al meglio poiché proprio attraverso i grandi eventi si riesce a far conoscere ed a far apprezzare ad una più vasta platea di visitatori le bellezze del nostro territorio ma anche ad incidere positivamente sull’economia della nostra regione».