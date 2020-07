Modifica una pistola giocattolo, denunciato un molisano

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo che vengono svolti quotidianamente dai Carabinieri, sono state denunciate in stato di libertà due persone: un uomo di Vasto, trovato alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica con valore superiore a 2,5 G/L; un 45enne, residente ad Ururi, per alterazione di arma. L’uomo aveva modificato una pistola giocattolo, trasformandola di fatto in una specie di un’arma comune da sparo.

