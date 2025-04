Ripopolamenti di selvaggina e caccia di selezione, l’Atc Vastese convoca i cacciatori in assemblea

Ripopolamenti di selvaggina, distretti per la starna, la lepre e il fagiano, zone per la caccia agli ungulati e caccia di selezione nel Vastese. Sono questi gli argomenti di cui si dibatterà domani 15 aprile, dalle ore 19, nel corso di una assemblea pubblica, organizzata dall’ATC Vastese, presso la Sala Riunioni del Bosco di Don Venanzio a Pollutri.

Una decisione, quella di convocare una riunione aperta a tutti i cacciatori del Vastese, presa dal presidente dell’Ambito territoriale di caccia di Vasto, Angelo Pessolano, finalizzata a fare chiarezza sulla situazione “politica” e amministrativa dell’ambito medesimo e «per venire incontro alle numerose richieste di chiarimenti sulle attività da porre in essere da parte di questo ATC, in particolare in riferimento agli argomenti che saranno trattati».