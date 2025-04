Mezzo secolo per Sauro Cirulli, carissimi auguri!

Un compleanno importante, quello di oggi, per Sauro Cirulli, infaticabile dipendente comunale di Schiavi di Abruzzo. Nel pieno dell’emergenza idrica della scorsa estate lo si è visto impegnato nell’assistenza alle autobotti che rifornivano di acqua potabile l’acquedotto del paese, senza mai guardare all’orologio, a disposizione della comunità dove è nato e per la quale presta servizio.

E ancora in occasione degli incendi, a bordo del mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, spesso risolutivo e determinato accanto ai Vigili del fuoco, sempre per difendere il suo paese e il suo territorio. In questo giorno Sauro Cirulli spegne le sue prime cinquanta candeline. Per l’occasione speciale gli auguri arrivano dalla moglie Flora, dai genitori, dal fratello Daniele, da tutti i parenti, amici e conoscenti. Si associa molto volentieri agli auguri di ogni bene anche la redazione dell’Eco.