Risonanza magnetica di ultima generazione consegnata all’ospedale di Vasto

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, all’ospedale San Pio di Vasto, nel reparto di radiologia, ha inaugurato la risonanza magnetica di ultima generazione che sarà al servizio dell’utenza a partire dal 26 febbraio prossimo.

«Sentire che ci sono impianti tecnologici che attendevano da 23 anni di essere sostituiti, – ha commentato Marsilio – mi fa accapponare la pelle. Per questo, sono orgoglioso di aver potuto riconsegnare a fine mandato un ospedale tecnologicamente attrezzato e un programma già avviato di potenziamento tecnologico in tutta la ASL Lanciano-Vasto-Chieti. La messa in funzione di questa nuova risonanza è un intervento – ha proseguito – che, oltretutto, contribuirà ad un sensibile abbattimento delle liste di attesa e questo è l’aspetto più significativo perché ha un impatto rilevante sulla prevenzione sanitaria della popolazione».

Alla presentazione della nuova apparecchiatura al servizio del reparto di radiologia, è intervenuto il direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, il sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, e l’arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto mons. Bruno Forte.