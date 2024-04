Rissa nel locale con un ferito accoltellato, il Questore sospende la licenza per cinque giorni

Il Questore di Isernia ha disposto, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione della licenza, per la durata di cinque giorni, del pub di Fornelli (IS) dove nella serata di Sabato Santo si è verificata una violenta rissa che ha visto coinvolte quattro persone con il ferimento di una di esse per lesioni da arma da taglio. Le immediate indagini della Squadra Mobile della Questura di Isernia consentivano di identificare i quattro partecipanti alla rissa e di deferirli alla locale Procura della Repubblica.

Il fatto, avvenuto nel pieno delle festività pasquali, ha destato particolare allarme sociale nella piccola comunità e nei paesi limitrofi.