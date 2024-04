Infezione intima: come riconoscerla e cosa fare

Le infezioni intime sono una condizione comune che colpisce donne e uomini di tutte le età, ma generalmente a esserne più soggette sono le donne in età fertile. Possono essere causate da diversi fattori, tra cui batteri, funghi e lieviti. Dal punto di vista dei sintomi, invece, questi si manifestano in maniera differente a seconda della causa sottostante.

In questa guida, forniremo un quadro completo sulle infezioni intime, individuando le cause e i sintomi principali, nonché degli accorgimenti quotidiani per prevenirle.

Come capire se si ha un’infezione intima? Sintomi principali

​​Generalmente, i campanelli d’allarme che fanno capire se si ha un’infezione intima si corrispondono ad alcuni fastidi nella zona genitale. I sintomi più comuni comprendono in particolare:

Prurito e bruciore alla vagina e alla vulva.

alla vagina e alla vulva. Dolore durante i rapporti sessuali.

durante i rapporti sessuali. Perdite vaginali anomale , che possono essere bianche, gialle, grigie o verdi, e avere una consistenza densa o acquosa.

, che possono essere bianche, gialle, grigie o verdi, e avere una consistenza densa o acquosa. Cattivo odore vaginale.

vaginale. Dolore o bruciore durante la minzione.

o durante la minzione. Senso di gonfiore e irritazione.

Se dovessero presentarsi uno o più sintomi tra quellisopra indicati, sarebbe opportuno sottoporsi a una visita ginecologica. Sarà poi lo specialista a valutare la situazione clinica e, se necessario, richiedere l’esecuzione di ulteriori accertamenti. In questo modo, sarà possibile confermare o escludere la presenza di infezione, individuandone la causa e trovando così la terapia più appropriata.

Infezione vaginale: cause più comuni

L’insorgenza di un’infezione intima è molto spesso legata a un’alterazione della normale microflora batterica presente sia nella vagina sia a livello intestinale. Tra le cause più comuni si ricordano le seguenti:

funghi (candida albicans, responsabile dell’infezione da candida);

(candida albicans, responsabile dell’infezione da candida); batteri (gardnerella, gonococco, stafilococco, streptococco);

(gardnerella, gonococco, stafilococco, streptococco); parassiti intracellulari (causa di clamidia);

(causa di clamidia); virus (herpes genitale);

(herpes genitale); protozoi (trichomonas).

Tuttavia, ad alterare la nostra microflora batterica possono essere anche delle specifiche condizioni:

un’ alimentazione scorretta , eccessivamente ricca di zuccheri, formaggi, prodotti lievitati da forno e bevande alcoliche;

, eccessivamente ricca di zuccheri, formaggi, prodotti lievitati da forno e bevande alcoliche; l’ assunzione di alcuni farmaci , come antibiotici e immunosoppressori, che possono determinare un’alterazione della flora vaginale e abbassano le difese naturali dell’organismo;

, come antibiotici e immunosoppressori, che possono determinare un’alterazione della flora vaginale e abbassano le difese naturali dell’organismo; variazioni ormonali, che rendono l’ambiente vaginale più suscettibile alle infezioni;

che rendono l’ambiente vaginale più suscettibile alle infezioni; un uso frequente di bagni pubblici e piscine;

stipsi cronica;

sudore;

rapporti sessuali non protetti;

igiene intima non appropriata;

utilizzo di abbigliamento molto aderente, spesso di materiali sintetici, soprattutto durante i periodi caldi.

Come prevenire un’infezione intima: rimedi e consigli utili

Per ridurre il rischio di infezione intima è possibile seguire alcuni accorgimenti quotidiani che contribuiscono al nostro benessere giornaliero.

Innanzitutto, il primo consiglio utile è mantenere una buona igiene intima, lavando la zona genitale con acqua e sapone neutro.

Un altro aspetto fondamentale, ma spesso sottovalutato, riguarda la biancheria intima: sarebbe preferibile utilizzare sempre un materiale naturale e traspirante come il cotone, in quanto aiuta a mantenere la zona genitale fresca ed asciutta. Per lo stesso motivo, è consigliabileevitare salvaslipe altri prodotti che possano alterare la microflora batterica, come detergenti intimi profumati e deodoranti vaginali.

Inoltre, è molto importante prestare attenzione durante i rapporti sessuali, utilizzando contraccettivi di barriera come il preservativo, per scongiurare qualsiasi rischio di infezione trasmissibile sessualmente.

Infine, vale sempre il consiglio generale di seguire un’alimentazione corretta e mantenersi idratati. Bere molta acqua aiuta a mantenere la mucosa vaginale idratata e a prevenire l’insorgenza di infezioni.

Detergente intimo per infezioni vaginali

La scelta di un detergente intimo specifico per le infezioni intime è fondamentale per prevenire la proliferazione di batteri dannosi. Nello specifico, si consiglia di optare per detergenti delicati, senza profumi o coloranti, che rispettino il pH fisiologico della zona intima. In questo contesto, una soluzione utile è il detergente intimo Alis offerto dall’azienda italiana Leonardo Medica, a base di ingredienti igienizzanti e antiossidanti, come l’estratto di semi di pompelmo e l’olio essenziale di salvia.

In ogni caso, se si sospetta un’infezione intima è importante rivolgersi al proprio ginecologo per una diagnosi e un trattamento adeguati.