Romanzi: “Il mantello di Spinoza”, la presentazione ad Agnone

“Il mantello di Spinoza” è il titolo del romanzo di Marco Dominici che sarà presentato ad Agnone, sabato 19 novembre alle ore 17,30 presso la sala convegni di Palazzo Bonanni. «Un romanzo quanto mai interessante e sofferto, ma a tratti anche ironico e provocatorio nelle sue riflessioni sulla letteratura, sulla scuola, sui social e sugli aspetti più controversi del nostro tempo e che si legge tutto d’un fiato fino a coinvolgere il lettore in ogni sua parte. – spiegano dal Centro studi Alto Molise, l’associazione culturale che organizza l’incontro patrocinato dal Comune di Agnone – Il libro inizia e finisce con una confessione, quella dello scrittore Sandro Valeri che in un lungo monologo espone, più a sé stesso che al commissario, le proprie idiosincrasie, debolezze e il profondo senso di inadeguatezza che ha sempre contraddistinto la sua vita. “Il mantello di Spinoza” è il titolo di un saggio che sta scrivendo e che non terminerà mai, ma anche quella protezione dalla realtà e da se stesso che Valeri non è in grado di indossare». Marco Dominici, nato ad Ancona nel 1968, ha fatto studi classici e insegnato per alcuni anni materie umanistiche nella scuola pubblica. Ha vissuto a Milano, Damasco, Atene e ora vive a Roma, dove lavora nel campo dell’editoria. Autore di testi didattici per studenti di italiano, ha anche pubblicato il saggio “Il digitale e la scuola italiana” e l’e-book “Siria – un diario in tempo di pace”. Dialogherà con l’autore Francesco Paolo Tanzj mentre le letture di brani scelti dell’opera saranno affidate a Saverio La Gamba.

Correlati