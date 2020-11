Ruba prodotti cosmetici, fermato e denunciato dai Carabinieri

Si aggirava furtivo, nel pomeriggio di oggi, tra le creme anticellulite di una farmacia dello scalo, un 27enne della provincia di Pescara, ma residente a Chieti, quando un carabiniere del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara libero dal servizio, l’ha riconosciuto e seguito. In effetti il ragazzo era una vecchia conoscenza dei carabinieri della costa, ragione per la quale il militare ha ritenuto opportuno tenerlo d’occhio. Infatti, dopo aver adocchiato due note creme dimagranti e un impacco per capelli (sempre da donna), se li è infilati nella giacca ed ha imboccato velocemente l’uscita, senza sapere che il carabiniere aveva già contattato i colleghi di Chieti e lo stava tallonando: dopo essersi qualificato, l’ha bloccato attendendo la pattuglia. Nel frattempo ha trovato addosso al giovane la refurtiva,

del valore di € 82,30, che è stata immediatamente restituita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti al proprietario della farmacia.

Su disposizione del PM di turno Marika Ponziani, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto e dovrà giustificare davanti al giudice soprattutto il genere della merce asportata: probabilmente si tratta di furto effettuato su commissione.

Correlati