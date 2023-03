Rubano bottiglie di champagne, giovane coppia di ladri seriali finisce ai domiciliari

Nella tarda mattinata di ieri, nel capoluogo pentro, gli addetti di un noto esercizio commerciale hanno sorpreso un ragazzo ed una ragazza che, dopo aver pagato alcuni beni di esiguo valore, hanno tentato di allontanarsi con due bottiglie di champagne del valore di circa 100 euro. Immediata la chiamata al numero di emergenza 112 e il tempestivo arrivo di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Isernia che ha bloccato la coppia e rinvenuto la refurtiva che i due occultavano sotto il giubbino ed all’interno della borsa. La merce asportata è stata restituita dai Carabinieri al titolare che nella circostanza ha sporto denuncia-querela. I due fermati, già noti per numerosi analoghi precedenti, sono stati tratti in arresto nella flagranza di reato per furto aggravato e condotti presso gli Uffici del Comando Compagnia dei Carabinieri di Isernia. Su disposizione della locale Procura della Repubblica sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

