Saia agli alunni: «Non è un singolo voto a determinare una persona e il suo valore»

«Si torna tra i banchi. È suonata questa mattina per tantissimi studenti molisani la campanella che segna la partenza del nuovo anno di studi. La scuola torna a essere il teatro di valori, amicizie e crescita. Un luogo in cui ragazzi e ragazze vengono accompagnati in un percorso formativo che li porterà a essere protagonisti nel mondo lavorativo del domani. Avere la possibilità di apprendere nuove conoscenze non è cosa scontata. Nel mondo, purtroppo, continuano a esserci fasce di popolazione che non riescono ad accedere neppure ai livelli di istruzione minimi. Pertanto, ogni studente deve guardare all’attività scolastica come a un momento prezioso di arricchimento, una fase importante che renderà i giovani responsabili e pronti ad affrontare nuove sfide. Al loro fianco potranno sempre trovare figure di riferimento come i docenti e tutto il personale scolastico, che ringrazio per l’impegno».

Queste le parole del presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia, in occasione della ripresa dell’anno scolastico.

«È compito delle istituzioni assicurare ai ragazzi le migliori condizioni per rispondere alle esigenze formative. Per questo, siamo impegnati nel reperire fondi e avviare lavori che possano migliorare le strutture scolastiche del territorio. Inoltre, come Provincia di Isernia, abbiamo avviato nei giorni scorsi dei controlli nelle scuole a seguito del terremoto registrato a Pizzone. Dalle verifiche non sono emersi danni alle strutture, di conseguenza le lezioni potranno proseguire senza intoppi. – aggiunge Saia – Colgo l’occasione per invitare gli studenti a vivere serenamente il nuovo anno scolastico. Con la consapevolezza che non è un singolo voto a determinare una persona e il suo valore; nel lungo termine, contano passione, impegno e determinazione. A tutti voi, alle vostre famiglie, ai docenti e al personale scolastico va l’augurio per un anno pieno di soddisfazioni».