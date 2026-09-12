“Il nostro obiettivo è il tuo risparmio”: apre ad Agnone un centro assistenza bollette, lunedì l’inaugurazione

Apre ad Agnone un centro assistenza bollette. L’inaugurazione si terrà lunedì 14 settembre alle ore 18,30, presso la sede in via Roma al civico 17. Il nuovo centro assistenza bollette offre i suoi servizi di assistenza gratuita e tutela legale per nuovi allacci, rateizzazione delle bollette, disdette, volture, rimborsi di canoni Rai, bonus sociale e variazione di contratti. Tra i tanti servizi proposti anche il pagamento di bollettini postali, bollo auto, trasporti, ricariche e PagoPa.

“Il nostro obiettivo è il tuo risparmio”, questo lo slogan della nuova attività. Un network di sportelli aperti al pubblico e specializzati nella tutela dei clienti, nel risparmio e nella gestione delle bollette.