Salgono i casi Covid a Roccaspinalveti, obbligo di mascherina anche all’aperto

«Il dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo mi ha appena segnalato cinque nuovi casi di positività al test Sars Cov-2 nel nostro territorio ed i nominativi di coloro che sono sottoposti a isolamento quarantenario domiciliare. Vi prego di continuare ad osservare tutte le prescrizioni al fine di tutelare noi stessi, i nostri cari e chi ci circonda». Ne dà notizia il sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore. I positivi, in paese, attualmente sono in numero di dieci e anche per questo motivo la prima cittadina ha emanato un’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina anche all’aperto nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 6 gennaio prossimo.

