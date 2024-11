Salute: al circolo ‘San Pio’ si parla di rischi alla prostata, interverrà il professor Vincenzo Ferrara

Il Circolo ‘San Pio’ continua la sua opera divulgativa, offrendo ai cittadini di Agnone conoscenze utili per la prevenzione delle malattie degenerative. Sabato 16 novembre alle ore 17, presso i locali del circolo, si terrà un incontro dedicato alla salute della prostata. Il relatore sarà Vincenzo Ferrara, nativo di Agnone, che ha completato gli studi superiori presso liceo Scientifico Giovanni Poalo I’ e poi ha conseguito la laurea in Urologia all’Università di Bologna. Dal 1999 al 2023, Ferrara ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’ospedale ‘Carlo Urbani’ di Jesi (Ancona) ed è stato docente presso l’Università La Sapienza di Roma. Inoltre è stato anche presidente dell’associazione urologica WeUro. Nelle Marche sotto la sua guida si sono formate nuove generazioni di medici.

Tornando al tema dell’incontro, la prostata è un piccolo organo di forma rotondeggiante appartenente all’apparato genitale maschile, e, insieme ad altri organi, contribuisce alla produzione dello sperma e quindi alla fertilità. Data la sua posizione anatomica e il ruolo che svolge, la prostata influisce su funzioni fisiologiche fondamentali come la minzione, l’erezione e l’eiaculazione. Alterazioni di questi processi possono essere sintomo di problemi alla ghiandola. Per molti uomini, superati i 50 anni, la prostata rappresenta una delle principali preoccupazioni, poiché tende a sviluppare patologie comuni, note come malattie prostatiche. Queste includono l’ipertrofia prostatica, che provoca disturbi minzionali legati all’aumento di volume, le prostatiti, caratterizzate da infiammazioni dolorose, e, nei casi più gravi, la degenerazione tumorale, sia benigna che maligna.

In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo con circa 41mila nuove diagnosi stimate per il 2023, ed è in crescita.Il professor Ferrara approfondirà questi temi durante il convegno. Gli organizzatori si augurano una massiccia presenza di cittadini.