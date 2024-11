L’Abruzzo cresce: più 1,7% del Pil, il doppio della media nazionale

“La regione Abruzzo, secondo i dati illustrati dal Centro studi di Confcommercio, insieme al Lazio, è una delle regioni che più è cresciuta in Italia: + 1,7% del Pil, il doppio della media nazionale”. Lo ha sottolineato il Presidente Marco Marsilio, intervenendo questa mattina, a Pescara, nella sala del Consiglio provinciale, all’evento di presentazione del libro dal titolo “Campioni nascosti. Imprese che fanno crescere l’Abruzzo” del Prof. Pino Mauro. Tra gli altri ospiti presenti anche l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca.

“Ciò non significa che non ci siano problemi sul territorio – ha osservato ancora il Presidente Marsilio -. In passato l’Unione europea ha sbagliato, ad esempio, la costruzione dell’Agenda del Green Deal. Ci sono scelte strategiche sulle quali, spero, l’Europa abbia un ripensamento. Il governo italiano insieme alla Regione Abruzzo sta sollecitando questo cambio di rotta. La concorrenza con la Cina, o con gli Stati Uniti, non si fa sbandierando ideologicamente degli obiettivi – incalza il Presidente Marsilio -. Ma bisogna assicurare alle nostre aziende le condizioni necessarie per competere e avere i tempi giusti con l’obiettivo di assorbire certe trasformazioni, nella libertà della ricerca scientifica e tecnologica di cui siamo maestri. Su questa linea – conclude Marsilio – dobbiamo sostenere le nostre imprese al fine di avere i tempi giusti per investire e garantire la solidità dei posti di lavori”.