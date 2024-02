Salvini a Pozzilli: “Regalo le campane di Agnone ad ambasciatori e ministri stranieri”

“Ho conosciuto il Molise, paese per paese. Oggi, gli Ambasciatori, i ministri stranieri che vengono nel mio Ministero se ne vanno con un pezzo di Molise perché il ricordo ufficiale che, come ministro, io dono è la campana di Agnone, paese famoso in tutto il globo grazie all’artigianato della fonderia Marinelli. In questo modo nel mondo arriva un pezzo del Molise. La Lega è pronta a diventare punto di riferimento per il Molise e per tutto il Sud, non solo alle elezioni europee, ma nei prossimi anni”. Lo ha detto Matteo Salvini ieri stasera a Pozzilli intervendo alla convention organizzata dall’europarlamentare Aldo Patriciello che ha ufficializzato il suo passaggio con la Lega Nord.

Correlati