Fontana di Majella, Rotary Club presenta a Soprintendenza Molise proposta di restauro

L’antica fontana nel rione Majella potrebbe tornare allo splendore di un tempo. Il tutto grazie all’interessamento del Rotary Club Agnone che proprio in questi giorni, nella persona del presidente Armando Sammartino, ha presentato alla Soprintendenza una proposta di restauro. Da diversi anni il Rotary porta avanti iniziative che prevedono lo studio delle fontane storiche presenti nel centro urbano con la realizzazione di un inventario fotografico.

“La quasi totalità delle fontane sono state restaurate o realizzate nella seconda metà del 1884 allorquando furono completati i lavori di potenziamento dell’acquedotto cittadino – scrive Sammartino – proprio in quel periodo fu realizzata la grande fontana che inizialmente venne collocata in posizione centrale nell’attuale Piazza Unità d’Italia. Successivamente fu spostata in altro sito più esterno alla stessa Piazza, mentre nel secondo dopoguerra definitivamente posizionata in Piazza del Popolo, nel rione Maiella, dove si trova oggi. A differenza delle altre, questa fontana presenta diverse criticità strutturali – prosegue Sammartino nella missiva inviata a Dora Catalano della Soprintendenza – infatti, si notano evidenti perdite di acqua ed a nostro parere necessita di lavori di restauro e consolidamento. Il nostro Club, anche sollecitato da altre associazioni e da diversi cittadini, intende valutare la possibilità di intervenire anche prevedendo una adeguata sistemazione esterna ed un pannello informativo che ne tracci la storia. A tal fine sono cortesemente a richiederle – conclude – di fissare un sopralluogo con tecnici della vostra struttura per poter valutare una ipotesi di opere assicurando da parte nostra la presenza di professionisti nostri soci”.