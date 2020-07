Sanità, Cral dona monitor multiparametrico a ospedale ‘Caracciolo’

Il Cral Asrem di Agnone dona un monitor multiparametrico di ultima generazione con stampante per la rivelazione dei parametri vitali al Pronto soccorso del San Francesco Caracciolo. La consegna ieri nella biblioteca del persidio. Ospite d’eccezione il direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano che torna in alto Molise a distanza di qualche mese. A fare gli onori di casa il presidente del Cral Agnone, il dottor Domenico Monaco, affiancato dal responsabile del Pronto soccorso del Caracciolo, Benedetto Potena che nel suo intervento, come già accaduto in un recente passato, ha sottolineato l’importanza del presidio di montagna a cavallo tra Molise e Abruzzo.

“A dimostrazione di ciò – ha detto Potena – registriamo le innumerevoli donazioni che in questi mesi sono arrivate in ospedale grazie all’impegno di associazioni, comuni limitrofi, Caritas diocesana e privati cittadini. Tutto questo, se ce ne fosse bisogno – ha concluso Potena – dimostra la vitalità di una struttura e dei suoi operatori che non mollano e continuano ad erogare servizi di qualità. Naturalmente, in questo caso, il mio ringraziamento, quello dei colleghi e degli infermieri va al Cral e ai suoi tanti soci”.

All’incontro di ieri presente anche il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, il quale, rivolgendosi a Florenzano ha chiesto maggiore attenzione al Caracciolo nonché la riconferma operativa di struttura particolarmente disagiata come dichiarato dal Governo centrale. Dopo la tappa di Agnone, Florenzano, accompagnato Sciulli ha proseguito alla volta di Castel del Giudice per visitare la locale Rsa.