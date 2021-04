Sanità, Patriciello (Fi) sfida i suoi oppositori. Greco (M5S): “Dove e quando vuole”

Andrea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale, ribadisce di essere pronto ad un confronto live con l’europarlamentare di Forza Italia, Aldo Patriciello. Nei giorni scorsi il politico venafrano e imprenditore nel campo della Sanità, in una intervista rilasciata a MoliseWeb, ha manifestato l’intenzione di volersi misurare con i suoi oppositori. “Poiché tra le forze politiche presenti in Consiglio sono tutti suoi alleati o ex alleati – sottolinea Greco su facebook – lo prendo come un invito quasi personale. Basta comunicarmi ora e luogo e sarò presente, l’importante è far partecipare al confronto tutti i cittadini molisani, quindi farlo in diretta tv. Troppo facile fare i monologhi senza contraddittorio e senza alcun contenuto”. Greco si dice pronto, si attende una risposta dallo staff dell’europarlamentare.

