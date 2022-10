Sanità, Toma: “Chiesto a Governo attivazione tavolo istituzionale”

Con una nota inviata ieri pomeriggio al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ai neo Ministri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e per gli Affari regionali e le Autonomie locali, la Struttura commissariale della Sanità molisana ha fatto richiesta ufficiale per l’attivazione di un tavolo istituzionale sulle criticità della Sanità regionale connesse all’attuazione del piano di rientro.

Scrivono il commissario ad acta Donato Toma e il sub commissario Giacomo Papa: “Le criticità che impediscono il raggiungimento dell’obiettivo auspicato non possono essere rimosse senza un intervento normativo che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano sotto il profilo demografico e morfologico il territorio molisano”.

Come preannunciato nei giorni scorsi dal commissario Toma, viene pertanto chiesta l’attivazione “di un tavolo istituzionale nel quale rappresentare ed affrontare in modo strutturale gli ostacoli che impediscono un effettivo risanamento del sistema sanitario regionale compatibile con la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, della popolazione molisana”.

