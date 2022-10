Ha cresciuto centinaia di giovani, Agnone piange padre Aldo Parente

E’ morto padre Aldo Parente, il frate cappuccino che per una lunga stagione della vita ha legato la sua attività al convento francescano di Agnone. Nativo di Montefusco, in provincia di Avellino, il prossimo 22 novembre avrebbe compiuto 88 anni. Legatissimo ai giovani di Agnone, dal 1961 al 1979 fu grande animatore della vita sociale del posto con le sue creature: la Grifra (Gioventù francescana), la Balza del Sole, il teatro, i Serafici, l’Olympia Serafica, la Befana dei poveri, tanto per citarne alcune.

Con Giuseppe De Martino e Rocco Sabelli

Ancora oggi il ricordo e gli insegnamenti di padre Aldo Parente vivono tra le numerose persone che hanno vissuto con lui anni indimenticabili. Tra questi Giuseppe De Martino, presidente del Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, Giorgio Marcovecchio, autore dei testi del presepe vivente, il manager Rocco Sabelli, il pittore Ruggiero Di Lollo, l’ex prefetto Francesco Di Menna, Florenzio Anniballe, già assessore regionale, il ginecologo Luigi Falasca e tanti, tanti altri ancora. I funerali di padre Aldo Parente si terranno domani – 28 ottobre – nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo (ore 11). La redazione e il Cenacolo Culturale si stringono al dolore che ha colpito la famiglia dei frati cappuccini di Foggia.