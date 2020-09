Sant’Angelo del Pesco conferma Nunziatina Nucci primo cittadino

Nunziatina Nucci confermata sindaco di Sant’Angelo del Pesco. Con 147 preferenze ed una percentuale pari al 55,68%, Nucci, con la lista “Orgoglio Santangiolese”, ha sconfitto lo sfidante di “Insieme per Sant’Angelo” Domenico D’Aquilante fermatosi a 116 voti (43,94%). Al terzo posto Giovanni Di Gennaro con un voto e al quarto Carmine Caiazzo con zero preferenze. I votanti a Sant’Angelo del Pesco sono stati 267. Tre le schede bianche e zero nulle.

