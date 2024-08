Schiavi di Abruzzo diventa “Borgo DiVino”: food, wine e musica tra i vicoli del centro storico

“Borgo DiVino” a Schiavi di Abruzzo: serata imperdibile quella del 16 agosto tra musica, aria fresca e cibo, tanto cibo sfizioso e succulento. Gli organizzatori hanno scelto le strade e i vicoli più suggestivi del centro storico del paese per allestire gli stand gastronomici e i gruppi musicali che allieteranno la serata, non ché le varie cantine che metteranno a disposizione le proprie etichette per una degustazione al chiaro di luna sul “tetto” dell’Alto Vastese.

Panini con salsiccia, i classici arrosticini abruzzesi, ma anche hamburger di cinghiale, coratella, formaggio fuso, tagliarill e fagioli, pallott cas e ova e ancora tagliolini al tartufo e i celebri torcini per dolce. Oltre ovviamente alle postazioni dedicate alle cantine e, lungo il percorso, ai gruppi musicali. Questa l’offerta imperdibile e gli ingredienti di una serata pensata per riscoprire la bellezza del centro storico di Schiavi.