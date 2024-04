Schiavi di Abruzzo, documenti e storia: ora disponibile in formato kindle su Amazon

Un libro su Schiavi di Abruzzo, contenente storie, aneddoti del passato e documenti, divenuto quasi introvabile in edizione cartacea, ora nuovamente disponibile in formato kindle. Si tratta del volume curato a quattro mani da Lucio Porfilio e Pasqualino Falasca, che grazie all’iniziativa di Claudio Cirulli è ora possibile reperire sulla piattaforma Amazon semplicemente scansionando il codice qui in basso con il proprio telefono o a questo link.