Vitello disperso in quota, salvato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sono intervenuti in località San Chirico per un vitello di pochi giorni che, spaventato dai fulmini, si era allontanato dalla madre al pascolo, a circa mille metri di altitudine. L’allevatore, dopo averlo cercato, prima dell’imbrunire ha chiesto l’aiuto dei Vigili del fuoco che con l’ausilio di termo-camere, dopo circa un’ora di ricerche, lo hanno ritrovato nascosto in una zona coperta da macchia mediterranea. L’animale è stato consegnato all’allevatore.