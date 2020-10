Scienze della Comunicazione, Mina Camperchioli proclamata dottoressa

Oggi a Campobasso presso l’Università degli Studi del Molise, Mina Camperchioli giovane studentessa di Poggio Sannita, ha brillantemente conseguito la laurea triennale, in Scienze della Comunicazione, Laboratorio di scrittura di fiction televisiva, discutendo una tesi dal titolo «La criminalità organizzata e la rappresentazione televisiva dell’antieroe: il caso ‘Suburra’ e ‘Narcos’», relatore il professor Stefano Piani.

Alla neo dottoressa Mina, raggiante per il traguardo raggiunto, gli auguri degli emozionatissimi e felici genitori Dora e Tonino, di un orgoglioso e compiaciuto nonno Nicola, degli altri familiari e dei tantissimi amici. Un bacione particolarmente affettuoso le è stato riservato dallo zio Bruno. Si associa alle felicitazioni per l’importante traguardo accademico anche la redazione dell’Eco.

