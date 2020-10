Gli effetti della crisi da Covid-19 sui mercati finanziari, Samuele Cimone dottore in Economia e Management

Confetti rossi questa mattina per Samuele Cimone che ha conseguito la Laurea in Economia e Management presso l’Università degli Studi G.D’annunzio Chieti-Pescara con la Tesi intitolata “Gli effetti della crisi da Covid-19 sui mercati finanziari” discussa brillantemente, da remoto. Relatore il chiarissimo professore Michele Borgia. Il neo dottore ha dedicato la tesi ai nonni che non ci sono più.

«Ai miei nonni che da sempre mi hanno spronato a dare il massimo. Che possiate vedermi festeggiare questo traguardo da lassù».

«Congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni con la forza che ti ha sempre contraddistinto. Siamo orgogliosi di te». Questo è il messaggio speciale per il dottor Cimone che arriva, attraverso l’Eco, dalla mamma Maria Vittoria Pace, dal papà Emanuele e dalla sorellina Melissa. Ovviamente si associa agli auguri anche la redazione dell’Eco.